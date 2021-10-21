Кваліфікація на жіночий ЧС, 3-й тур

Україна – Фарерські острови – 4:0

Голи: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79

Підопічні Наталії Зінченко лише дебютували у відборі, хоча інші учасники групи В вже встигли провести по 2 матчі. Суперник був доволі зручний – Фарери, які у стартових турах оформили 1:17 проти Іспанії та Шотландії.

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Українки створили купу моментів ще до перерви, але обмежились двома голами. Уродженка Канади Ніколь Козлова замкнула навіс з правого флангу, а Роксолана Кравчук випередила суперницю на дальній стійці. Другий тайм затьмарила моторошна травма Марії Біскопсто. Нападниця Фарерських островів підвернула гомілкостоп і не змогла стримати сльози від болю (схожу травму нещодавно отримав захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон). Лікарі надавали постраждалій першу допомогу, а в цей час Бойченко довела рахунок до розгромного. Добивала гостей Катерина Корсун, яка ефектно пробила головою після подачі кутового. На останніх секундах плакала і представниця України. Надія Куніна з кількох метрів вгатила над воротами і дуже емоційно сприйняла свою невдачу.

Перемога дозволила українкам вирватися на третю сходинку. Іспанія та Шотландія йдуть з 6 пунктами, а Угорщина та Фарери поки без очок.

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