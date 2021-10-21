Квалификация на женский ЧМ, 3-й тур

Украина – Фарерские острова – 4:0

Голы: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79

Подопечные Натальи Зинченко только дебютировали в отборе, хотя другие участники группы В уже успели провести по 2 матча. Соперник был достаточно удобный – Фареры, которые в стартовых турах оформили 1:17 против Испании и Шотландии.

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Украинки создали кучу моментов еще до перерыва, но ограничились двумя голами. Уроженка Канады Николь Козлова замкнула навес с правого фланга, а Роксолана Кравчук опередила соперницу на дальней штанге. Второй тайм затмила жуткая травма Марии Бископсто. Нападающая Фарерских островов подвернула голеностоп и не смогла сдержать слезы от боли (похожую травму недавно получил защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон). Врачи оказывали пострадавшей первую помощь, а в это время Бойченко довела счет до разгромного. Добивала гостей Екатерина Корсун, которая эффектно пробила головой после подачи углового. На последних секундах плакала и представительница Украины. Надежда Кунина с нескольких метров влепила над воротами и очень эмоционально восприняла свою неудачу.

Победа позволила украинкам вырваться на третью строчку. Испания и Шотландия идут с 6 пунктами, а Венгрия и Фареры пока без очков.

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