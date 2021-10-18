Футболістка Шахтаря забила штрафним ударом у стилі Роберто Карлоса – "гірнички" виграли з рахунком 8:0
14:18 - Читать на русском
Шахтар Women продовжують трощити своїх суперниць з великими рахунками.
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Шахтар здобув перемогу з рахунком 8:0, а перший гол став справжнім шедевром. 17-річна Єлизавета Молодюк взялася виконувати штрафний з 30 метрів і могутньою гарматою вколотила м'яч в дев'ятку – такого пострілу не цурався б і Роберто Карлос.
Додамо, що жіноча команда Шахтаря йде без втрат і впевнено очолює турнірну таблицю Першої ліги. "Гірнички" у 7 матчах набили різницю голів 62:0.
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