На старті другого тайму товариського матчу проти іспанського Атлетіка з Більбао оборонець Ліверпуля Ендрю Робертсон невдало приземлився на ногу і не зміг продовжити гру.

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"На даний момент ми не знаємо, наскільки все серйозно. Це було досить болісно. Біль вже вщух, але до завтрашнього обстеження ми більше нічого сказати не зможемо", – покоментував інцидент наставник мерсисайдців Юрген Клопп для Goal.

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Матч завершився нічиєю 1:1. Для Ліверпуля новий сезон АПЛ розпочнеться вже 14 серпня матчем проти Норвіча. Також мерсисайдці здобули пряму путівку в Лігу чемпіонів 2021/22.

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