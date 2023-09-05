Досі Монтсе Томе була помічницею Вільди, його правою рукою. Після звільнення наставника саме їй довірили національну команду, яка виграла чемпіонат світу. Про це інформує AS.

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Дебют Томе на посаді головного тренера жіночої "Фурії Рохи" відбудеться 22 вересня, коли Іспанія зіграє проти Швеції в матчі жіночої Ліги націй.

Свого часу Томе встигла пограти за Ов'єдо Модерно, Барселону і Леванте. У складі левантійців Монтсе вигравала національну першість.

Федерація футболу Іспанії взяла до уваги хороші стосунки Томе з футболістками збірної Іспанії, а також її досвід. Не останню роль зіграв і той факт, що Томе зуміє продовжити втілювати ідеї Вільди – таким чином, команда продовжить грати в рамках тих ідей, які привели її до перемоги на ЧС.

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