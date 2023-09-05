До сих пор Монтсе Томе была помощницей Вильды, его правой рукой. После увольнения наставника именно ей вверили национальную команду, которая выиграла чемпионат мира. Об этом информирует AS.

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Дебют Томе на посту главного тренера женской "Фурии Рохи" состоится 22 сентября, когда Испания сыграет против Швеции в матче женской Лиги наций.

В своё время Томе успела поиграть за Овьедо Модерно, Барселону и Леванте. В составе левантийцев Монтсе выигрывала национальное первенство.

Федерация футбола Испании приняла во внимание хорошие отношения Томе с футболистками сборной Испании, а также её опыт. Не последнюю роль сыграл и тот факт, что Томе сумеет продолжить воплощать идеи Вильды – таким образом, команда продолжит играть в рамках тех идей, которые привели её к победе на ЧМ.

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