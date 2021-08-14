Перша ліга, жінки. 1 тур

Багіра – Шахтар – 0:5

Голи: Старухіна, 6, Янчук, 16 (п), Молодюк, 30, 39, Мандзюк, 90+2

Представниці донецького клубу в товариських матчах буквально змітали своїх суперниць, тому від офіційного дебюту очікування були відповідними. Першу гру випало проводити у Петровому на старому стадіоні Інгульця. Саме тут приймає своїх суперників Багіра з Кропивницького.

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Футболістки Шахтаря вже на старті поєдинку підтвердили статус фавориток. Аліна Старухіна після удару зі штрафного була першою на добиванні – 0:1. Згодом Поліна Янчук сама заробила та реалізувала пенальті. Ще до перерви Єлизавета Молодюк зробила рахунок непристойним, забивши двічі ударами з-за меж штрафного.

Загалом Шахтар володів тотальною перевагою протягом усього поєдинку. Відзначити варто флангових нападниць – Янчук та Старухіну. Також дуже старалася Вероніка Кожухар. Найкраща бомбардирка команди у товариських матчах (9 голів) і сьогодні мала щонайменше чотири хороших нагоди забити, але м'яч вперто не йшов у ворота.

Зрештою, протягом другого тайму командам не вдавалося змінити цифри на табло аж до компенсованого часу, коли Поліна Янчук створила момент для Олени Мандзюк. Хоча шанси у обох суперників були й до того. Фінальний свисток зафіксував нищівну перемогу дівчат із Шахтаря – 5:0.

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