Первая лига, женщины. 1 тур

Багира – Шахтер – 0:5

Голы: Старухина, 6, Янчук, 16 (п), Молодюк, 30, 39, Мандзюк, 90+2

Представительницы донецкого клуба в товарищеских матчах буквально сметали своих соперниц, поэтому от официального дебюта ожидания были соответствующими. Первую игру выпало проводить в Петрово на старом стадионе Ингульца. Именно здесь принимает своих соперников Багира из Кропивницкого.

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Футболистки Шахтера уже на старте поединка подтвердили статус фавориток. Алина Старухина после удара со штрафного была первой на добивании – 0:1. Чуть позже Полина Янчук сама заработала и реализовала пенальти. Еще до перерыва Елизавета Молодюк сделала счет неприличным, забив дважды ударами из-за пределов штрафной.

В общем Шахтер владел тотальным преимуществом на протяжении всего поединка. Отметить стоит фланговых нападающих – Янчук и Старухину. Также очень старалась Вероника Кожухарь. Лучшая бомбардирка команды в товарищеских матчах (9 голов) и сегодня имела по меньшей мере четыре хороших возможности забить, но мяч упорно не шел в ворота.

В конце концов, в течение второго тайма командам не удавалось изменить цифры на табло аж до компенсированного времени, когда Полина Янчук создала момент для Елены Мандзюк. Хотя шансы у обоих соперников были и до того. Финальный свисток зафиксировал сокрушительную победу девушек из Шахтера – 5:0.

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