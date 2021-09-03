Шахтар знищив Чорноморець у рамках 3-го туру Першої ліги серед жіночих команд. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Перша ліга, жінки. 3 тур

Шахтар – Чорноморець – 13:0

Голи: Янчук, 15, (пен.), 35, 56, 69, 79, Кожухарь, 27,Головач, 31, 36, Когут, 34, 42, Ковб, 63, Манзюк, 81, Кравчук, 84

Нереалізований пенальті: Вегеріч, 8 (Шахтар)

Матч проти Чорноморця став історичним для Шахтаря – жіноча команда "гірників" вперше зіграла на домашньому стадіоні. Дівчата вирішили продовжити свою традицію – забивати цілу купу голів. Хоча на 8 хвилині Вегеріч не реалізувала пенальті, пробивши у стійку.

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Але на 15 хвилині Янчук відкрила рахунок, також ударом з позначки. Після цього футболістки Шахтаря полетіли в атаку – з 27 хвилини до перерви у воротах Чорноморця м'яч опинився ще 6 разів. У другому таймі знущання продовжилось. Відзначимо, що нападниця Поліна Янчук оформила пента-трик, а загалом Шахтар забив 13 голів.

Зазначимо, що попередній матч чемпіонату "гірники" також виграли з двозначним рахунком – 0:11.

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