Шахтар знищив Першу Столицю у рамках 2-го туру Першої ліги серед жіночих команд. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Перша ліга, жінки. 2 тур

Перша Столиця – Шахтар – 0:11

Голи: Кожухар, 2, 81, Кревська, 14, 76, 79, Мохнач, 16, 23, Молодюк, 21, Вегерич, 43, Головач, 44, Манзюк, 86

Футболістки Шахтаря продовжили свою традицію – забивати цілу купу голів у ворота суперниць. Цього разу постраждала харківська Перша Столиця. Справу було вирішено ще до 20 хвилини – Кожухар, Кревська та Мохнач зробили перевагу розгромною.

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До перерви вона стала непристойною: Молодюк, Мохнач, Вегерич та Головач зробили перевагу Шахтаря у 7 м'ячів. У другій половині голів було значно менше – всі у ворота Першої Столиці. Фінальний свисток арбітра зафіксував знущальну перемогу з рахунком 0:11.

Нагадаємо, що свій перший матч в історії жіноча команда Шахтаря виграла також із двозначним рахунком – суперниці отримали 16 голів у власні ворота.

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