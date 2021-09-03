Шахтер уничтожил Черноморец в рамках 3-го тура Первой лиги среди женских команд. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Первая лига, жінки. 3 тур

Шахтер – Черноморец – 13:0

Голы: Янчук, 15, (пен.), 35, 56, 69, 79, Кожухарь, 27,Головач, 31, 36, Когут, 34, 42, Ковб, 63, Манзюк, 81, Кравчук, 84

Нереализованный пенальти: Вегерич, 8 (Шахтер)

Матч против Черноморца стал историческим для Шахтера – женская команда "горняков" впервые сыграла на домашнем стадионе. Девушки решили продолжить свою традицию – забивать кучу голов. Хотя на 8 минуте Вегерич не реализовала пенальти, пробив в штангу.

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Но на 15 минуте Янчук открыла счет, также ударом с точки. После этого футболистки Шахтера полетели в атаку – с 27 минуты до перерыва в воротах Черноморца мяч оказался еще 6 раз. Во втором тайме издевательство продолжилось. Отметим, что нападающая Полина Янчук оформила пента-трик, а всего Шахтер забил 13 голов.

Отметим, что предыдущий матч чемпионата "горняки" также выиграли с двузначным счетом – 0:11.

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