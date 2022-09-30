"Справа була в тому, як Гвардіола розуміє футбол і чого хоче. Тоді ви вирішуєте – приймати це чи ні. Якщо ні – "дякую", перейдімо до іншого виклику. Якийсь час я приймав, але настав момент, коли я сказав: "Я хочу чогось іншого". Я йому подякував, він все зрозумів. Тут, в Арсеналі, все по-іншому. Футбол інший – інші гравці, інші способи гри.

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У Манчестер Сіті все було інакше. Нападник не так часто торкався м’яча, що видно в іграх. І коли настав час торкатися м’яча, це був не нападник, тому що Гвардіола ставив півзахисника вище. Тож я наважився на зміни. Я багато говорив з Артетою про стиль Арсенала. Він знає мене, я – його. Я зрозумів, чого він від мене хоче. Зараз я вільний на полі, граю з усмішкою на обличчі і стараюсь з усіх сил показувати найкращу версію себе", – поділився Жезус у коментарі ESPN.

Нагадаємо, Габріел виступав за Ман Сіті з 2017 по 2022 роки, за який, загалом, провів 236 поєдинків та відзначився 95 голами та 46 асистами. В Арсеналі ж Жезус зіграв 8 офіційних матчів та відзначався 4 голами та 3 асистами.

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