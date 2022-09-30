Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр точно не зіграє у матчі 9-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

Ерік Тен Хаг на передматчевій прес-конференції повідомив, що Магуайр травмований, через що не зможе зіграти в Манчестерському дербі, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

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Також гру точно пропустять Аксель Туанзебе та Брендон Вільямс. Натомість Марсьяль та Рашфорд завершують відновлення від травм та вже повернулись до тренувань.

До слова, поєдинок відбудеться вже 2 жовтня, початок зустрічі о 16:00. Манчестер Сіті наразі другий та поступається Арсеналу 1 пунктом (17 балів), тоді як МЮ п'ятий з 12 очками.

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