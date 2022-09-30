"Дело было в том, как Гвардиола понимает футбол и чего хочет. Тогда вы решаете – принимать это или нет. Если нет – спасибо, перейдем к другому вызову. Какое-то время я принимал, но настал момент, когда я сказал: "Я хочу чего-нибудь другого". Я его поблагодарил, он все понял. Здесь, в Арсенале, все по-другому. Футбол другой – другие игроки, другие способы игры.

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В Манчестер Сити все было иначе. Нападающий не так часто касался мяча, как видно в играх. И когда пора касаться мяча, это был не нападающий, потому что Гвардиола ставил полузащитника выше. Поэтому я решился на перемены. Я много говорил с Артетой о стиле Арсенала. Он знает меня, я – его. Я понял, что он от меня хочет. Сейчас я свободен на поле, играю с улыбкой на лице и стараюсь изо всех сил показывать самую лучшую версию себя", – поделился Жезус в комментарии ESPN.

Напомним, Габриэл выступал за Ман Сити с 2017 по 2022 годы, за который провел 236 поединков и отличился 95 голами и 46 ассистами. В Арсенале Жезус сыграл 8 официальных матчей и отмечался 4 голами и 3 ассистами.

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