Почесний президент полтавців Костянтин Жеваго опиниться під слідством. Мільярдера підозрюють у розтраті 2,5 млрд гривень.

48-річного колишнього нардепа затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах, інформує Державне бюро розслідувань. Сьогодні планують обрати арешт у суді міста Шамбері.

Ворскла розповіла про бюджет на 2023 рік та гравців, які підуть взимку

Це відбулось за запитом української сторони. Бізнесмен намагався оскаржити правомірність затримання, але все ж погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

Україна протягом кількох місяців взаємодіяла з правоохоронцями різних країн, зокрема й органами тамтешньої юстиції, жандармерії та поліції. Наразі ДБР готує необхідний пакет документів для екстрадиції Жеваго в Україну.

Почесний президент Ворскли був акціонером ліквідованого банку "Фінанси та Кредит". ДБР розслідує розтрату понад 2,5 млрд гривень. Окрім Костянтина Валентиновича, серед підозрюваних ще є ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери.

Рейтинг найбагатших українців: Ахметов втратив майже 10 мільярдів доларів, Ярославський і Коломойський здають позиції