Мініатюрний півзахисник 7 років тому став жертвою шантажу, до якого був причетний форвард Реала. Злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео Вальбуена, а Бензема порадив Матьє заплатити. Суд визнав провину Каріма, який нещодавно виграв "Золотий м'яч-2022".

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"Я радий за нього, тому що він цього заслуговує. У житті треба бути чесним. Я завжди знав, як відрізнити футбол від позафутбольних речей. У нього був приголомшливий сезон", – визнав Вальбуена в інтерв'ю 90football.

Нагадаємо, Бензема став першим французьким володарем "Золотого м'яча" з часів Зінедіна Зідана у 1998 році.

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