Миниатюрный полузащитник 7 лет назад стал жертвой шантажа, к которому был причастен форвард Реала. Преступники угрожали публикацией личного секс-видео Вальбуэна, а Бензема посоветовал Матье заплатить. Суд признал вину Карима, который недавно выиграл "Золотой мяч-2022".

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"Я рад за него, потому что он этого заслуживает. В жизни надо быть честным. Я всегда знал, как отличить футбол от внефутбольных вещей. У него был потрясающий сезон", – признал Вальбуэна в интервью 90football.

Напомним, Бензема стал первым французским обладателем "Золотого мяча" со времен Зинедина Зидана в 1998 году.

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