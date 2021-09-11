"Застав ще його, коли перейшов у Шериф, але у нього була травма. Він тиждень побігав зі мною по колу, а ще через тиждень-два пішов з команди.

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Мені розповідали про нього. Був такий горбиль, що він у Молдові в нічному клубі брав по долару і розкидав по танцполу. Люди збирали. Не знаю, правда чи ні, але розповідали, що таке було. Всі говорили, що він любив і відпочити, і потренуватися, і пограти. Але відпочивати любив дуже часто. Можливо не кожен день, але і не раз на тиждень.

Розповідали також, що він виходив з дому, брав таксі, їхав на базу, казав таксисту, щоб лічильник не вимикав, а сам йшов на тренування. Після цього приймав душ, сідав у це ж таксі і їхав додому. І потім просто давав таксисту 100 доларів. Звичайно, таксисти були задоволені. Якщо тут таксисту дати 100 доларів, він свідомість втратить.

У Жерсона гроші грають не головну роль у житті. Він дуже хороший, добрий, чуйний і приємний чоловік", – сказав Блізніченко у коментарі YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, Жерсон виступав за Шериф з 2018 по 2019 роки і став з тираспольським клубом чемпіоном Молдови.

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