"Жерсон розкидав долари у нічному клубі, а люди збирали": Блізніченко – про дивацтва зірки Динамо
Український півзахисник молдовського Шерифа Андрій Блізніченко розповів декілька історій про форварда Динамо Жерсона Родрігеса, який на правах оренди виступає за французький Труа.
"Застав ще його, коли перейшов у Шериф, але у нього була травма. Він тиждень побігав зі мною по колу, а ще через тиждень-два пішов з команди.
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Мені розповідали про нього. Був такий горбиль, що він у Молдові в нічному клубі брав по долару і розкидав по танцполу. Люди збирали. Не знаю, правда чи ні, але розповідали, що таке було. Всі говорили, що він любив і відпочити, і потренуватися, і пограти. Але відпочивати любив дуже часто. Можливо не кожен день, але і не раз на тиждень.
Розповідали також, що він виходив з дому, брав таксі, їхав на базу, казав таксисту, щоб лічильник не вимикав, а сам йшов на тренування. Після цього приймав душ, сідав у це ж таксі і їхав додому. І потім просто давав таксисту 100 доларів. Звичайно, таксисти були задоволені. Якщо тут таксисту дати 100 доларів, він свідомість втратить.
У Жерсона гроші грають не головну роль у житті. Він дуже хороший, добрий, чуйний і приємний чоловік", – сказав Блізніченко у коментарі YouTube-каналу Sportarena.
Нагадаємо, Жерсон виступав за Шериф з 2018 по 2019 роки і став з тираспольським клубом чемпіоном Молдови.
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