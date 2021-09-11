"Застал еще его, когда перешел в Шериф, но у него была травма. Он недельку побегал со мной по кругу, а еще через неделю-две ушел из команды..

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Мне рассказывали о нем. Был такой горбыль, что он в Молдове в ночном клубе брал по доллару и разбросал по танцполу. Люди собирали. Не знаю, правда или нет, но рассказывали, что такое было. Все говорили, что он любил и отдохнуть, и потренироваться, и поиграть. Но отдыхать любил очень часто. Возможно не каждый день, но и не раз в неделю.

Рассказывали также, что он выходил из дома, брал такси, ехал на базу, говорил таксисту, чтобы счетчик не выключал, а сам шел на тренировку. После этого принимал душ, садился в это же такси и ехал домой. И потом просто давал таксисту 100 долларов. Конечно, таксисты были довольны. Если здесь таксисту дать 100 долларов, он сознание потеряет.

У Жерсона деньги играют не главную роль в жизни. Он очень хороший, добрый, отзывчивый и приятный человек", – сказал Близниченко в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, Жерсон выступал за Шериф с 2018 по 2019 годы и стал с тираспольским клубом чемпионом Молдовы.

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