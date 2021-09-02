"Проблема особистості Родрігеса в тому, що він хороший футболіст, але це людина, яка розвалює команду зсередини. Людину вже не сприймають в колективі. Він бере Раміреса під свою опіку і починає водити його по сумнівних закладах.

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Родрігес розбивав пляшки з водою, бив по даху лави запасних. Жерсон на позиції лівого вінгера був четвертим в команді. І то там міг би бути кориснішим Антюх. Луческу не любить таких людей в команді. Давайте згадаємо Елано і Матузалема. Таких він прибирає з команди.

Родрігес намагався "душити" Динамо в такий спосіб: він хотів піти безкоштовно в клуб, який дасть йому більше бабла. Це закінчилося тим, що йому знайшли Салернітану. Він повинен був туди йти, але в останній момент сказав, що там йому дають замало грошей. У підсумку Ігор Суркіс через свої канали вийшов на Труа, і цей варіант прекрасно влаштував Жерсона. За моєю інформацією, називаються космічні для Динамо цифри. За оренду французи заплатять 1 млн євро, плюс вони залишили за собою право обов'язкового викупу на суму до 4 млн. Але у Динамо є право відмовити в цій опції", – сказав Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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