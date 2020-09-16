Нападник киян може перейти в Газішехір, повідомляє турецьке видання Olay Medya. Наразі ведуться інтенсивні перемовини щодо переходу Жерсона Родрігеса.

Жерсон Родрігес націлений перейти в серйозний європейський клуб після Динамо

За інформацією джерела, цей трансфер – питання часу. Деталі потенційного контракту наразі невідомі. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Зазначимо, що у люксембуржця вже є досвід виступів у Туреччині – форвард провів минулі півроку в оренді в Анкарагюджю, проте повернувся у Динамо після скандалу. Жерсон Родрігес у цьому сезоні провів 4 матчі у футболці киян та продемонстрував непогану результативність – два забиті м'ячі та один асист.

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