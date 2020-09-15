Зустріч без глядачів прийняв НСК Олімпійський. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – АЗ на "Футбол 24", стартував о 19:55. Переможець цієї пари зіграє проти Гента, за який виступають 3 гравці збірної України, або віденського Рапіда, які зійдуться в очній дуелі. Раніше Динамо та АЗ зустрічалися лише двічі, причому в рамках Ліги Європи. Обидва рази сильнішими виявилися українці. Після перемоги в Суперкубку України та 4 набраних очок за 2 тури в УПЛ Луческу чекав камбек в ЛЧ, де перед тим він очолював Шахтар.

Динамо – АЗ: онлайн-трансляція матчу ЛЧ (відео)

Агресивніше почали гості. Понад 70% контролю м'яча за АЗ, грубі фоли проти Шапаренка та Супряги в центрі поля, нервові дії динамівців на лівому флані оборони, де знову вимушено вийшов Караваєв. Лише одна спроба удару на дві команди за 10 хвилин. Це Буяльський заблокував відчайдушний удар Копмайнерса метрів з 35. А ось на 13-й було вже дуже небезпечно. Подача Гудмундссона з лівого флангу могла завершитися голом, але Вейналдум не підлаштувався під удар з меж воротарського. Буяльський жорстко виставив ногу, відпустивши м'яч в атаці. Жовта ніби й заслужена, але раніше ж ізраїльський суддя пробачав аналогічні грубощі гравців АЗ.

Дуже брутально зіграв Жерсон у центрі поля. Тут уже пощастило, що лише жовта. Наступив лідер збірної Люксембургу на ногу супернику. Ну, це вже побоїще, а не футбол. Літають ноги по полю. Жорсткий фол проти динамівця – без жовтої. "Є**ни, ку**а, пед*л", – тотально нецензурний крик Кендзьори чути на весь стадіон. Сидорчук дуже небезпечно грав проти суперника у штрафному. Суддя не призначив пенальті, і це більше схоже на правду. Забиває Боаду після прострілу Гудмундссона. Щастить Динамо, що перед пасом ісландця снаряд повністю вийшов за межі поля. Гол скасовано.

Стенгс просто взяв і порубав Караваєв у центрі поля. За цю "сокирку" перша жовта в пасиві АЗ. Шапаренко, немов у регбі, на лінії штрафного зупинив суперника. Ще трохи і можна було пенальті привезти, але все чітко – показує арбітр. Вкотре гості просять пенальті. Боаду на межі входу до воротарського завчасно підкошував ноги, але в Миколенка та Караваєва вистачило витримки, тож свисток мовчить. Боаду отримує море простору, Забарний відчайдушним ривком змушує пробити дуже невдало. АЗ в рази цікавіший, Динамо просто не існує в атаці, де до Супряги та Буяльського м'яч майже не доводять. Обидва не здійснили і 10 дотиків до круглого за 40 хвилин.

Свій єдиний момент Динамо створило вже на останній секунді основного часу першого тайму. Зате який! Розкішна діагональ Шапаренка на правий фланг. Кендзьора теж класно в темп переводить у центр штрафного, однак Буяльський пробиває прямо в голову Влаара. Повне жахіття команди Луческу до перерви: 1:5 за ударами, хоча фолів втричі більше в суперника. Добре, що і суперник не вражає виконавським класом: 1:0 за ударами у площину на користь АЗ.