Форвард киевского Динамо Жерсон Родригес в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Нападающий киевлян может перейти в Газишехир, сообщает турецкое издание Olay Medya. Сейчас ведутся интенсивные переговоры относительно перехода Жерсона Родригеса.

Жерсон Родригес нацелен перейти в серьезный европейский клуб после Динамо

По информации источника, этот трансфер – вопрос времени. Детали потенциального контракта пока неизвестны. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Отметим, что в люксембуржца уже есть опыт выступлений в Турции – форвард провел прошедшие полгода в аренде в Анкарагюджю, однако вернулся в Динамо после скандала. Жерсон Родригес в этом сезоне провел 4 матча в футболке киевлян и продемонстрировал неплохую результативность – два забитых мяча и один ассист.

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