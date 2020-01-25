Жерсон Родрігес: У багатьох моментах я був не правий, але зробив висновки і мрію знову грати за Динамо

Форвард збірної Люксембургу Жерсон Родрігес шкодує про свою поведінку і готовий доводити, що він вартий захищати честь Динамо.

"Початок кар'єри в Динамо був дуже хорошим для мене, зміна тренера не вплинула погано на самопочуття в команді, все було чудово. Ми часто розмовляли з новим тренером, обговорювали мою проблему: чому я не граю, чому постійно сиджу на лавці запасних. Я розумію, що це рішення тренера перевести мене в дубль, і я його поважаю! Але тепер моє завдання – довести, що я заслуговую грати в Динамо.

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В житті трапляється різне, але якщо я повернуся, то зможу довести всім, що вартий грати тут. Можливо, у багатьох моментах я був не правий, але я зробив висновок з цієї ситуації і мрію знову грати за Динамо", – розповів Жерсон в інтерв’ю SportArenaTV.

Нагадаємо, 24-річний люксембурзький нападник перейшов у Динамо з японського клубу Джубіло Івана у серпні 2019 року за 2 млн євро. Через свій норов, розгульний стиль життя та систематичні порушення режиму Жерсон перестав потрапляти до основного складу киян і, як наслідок, не потрапив до списку гравців, які вилетіли на перший зимовий збір до Туреччини. На рахунку Родрігеса у поточному сезоні 12 матчів у всіх турнірах у складі Динамо та лише 2 голи в активі.

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