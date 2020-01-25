Дуелунд поділився планами Динамо на другу половину сезону

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів про тренувальний процес на зборах у Туреччині та озвучив завдання команди у найближчій перспективі.

"Зараз ми багато тренуємося щодня, маємо по два тренування на день або ж тренування та контрольний матч. Тому провести на полі навіть 45 хвилин поки досить складно. Тренерський штаб зараз випробовує різні ігрові поєднання, і це дуже добре, особливо для мене, оскільки я багато пропустив і маю знову відчути своїх одноклубників.

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Результати контрольних ігор зараз можуть бути не такими, як нам хотілося б, але наразі це не найважливіше. На першому місці зараз – робота та налагодження ігрових зв’язків.

Щодо планів на другу частину сезону, то найважливіше – скоротити дистанцію між нами та Шахтарем у чемпіонаті. Також нашим завданням є виграти Кубок України. Ми вибили "гірників" на стадії 1/4 фіналу та маємо завоювати цей трофей", – цитує Дуелунда офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда. В поточному сезоні хавбек через рецидив травми щиколотки не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.

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