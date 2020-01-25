Жерсон Родригес: Во многих моментах я был не прав, но сделал выводы и мечтаю снова играть за Динамо

Форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес жалеет о своем поведении и готов доказывать, что он достоин защищать честь Динамо.

"Начало карьеры в Динамо было очень хорошим для меня, смена тренера не повлияло плохо на самочувствие в команде, все было замечательно. Мы часто разговаривали с новым тренером, обсуждали мою проблему: почему я не играю, почему постоянно сижу на скамейке запасных. Я понимаю, что это решение тренера перевести меня в дубль, и я его уважаю! Но теперь моя задача – доказать, что я заслуживаю играть в Динамо.

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В жизни случается разное, но если я вернусь, то смогу доказать всем, что достоин играть здесь. Возможно, во многих моментах я был не прав, но я сделал вывод из этой ситуации и мечтаю вновь играть за Динамо", – рассказал Жерсон в интервью SportArenaTV.

Напомним, 24-летний люксембургский нападающий перешел в Динамо из японского клуба Джубило Ивана в августе 2019 г. за 2 млн евро. Через свой нрав, разгульный образ жизни и систематические нарушения режима Жерсон перестал попадать в основной состав киевлян и, как следствие, не попал в список игроков, которые вылетели на первый зимний сбор в Турцию. На счету Родригеса в текущем сезоне 12 матчей во всех турнирах в составе Динамо и только 2 гола в активе.

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