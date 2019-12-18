Динамо виставить Родрігеса на трансфер через регулярні порушення режиму, – ЗМІ

Нападник Динамо Жерсон Родрігес переповнив чашу терпіння керівництва та тренерського штабу. Форвард буде виставлений на трансфер.

Динамо вирішило позбутися Жерсона Родрігеса. Форвард збірної Люксембургу неналежно виконує свої професіональні обов'язки та постійно порушує режим. Така поведінка 24-річного нападника розлютила керівництво та тренерський штаб, інформує Sportarena.

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Як зазначає видання, після матчу Динамо – Зоря (1:2) Родрігес пропустив обов'язкове тренування, сповістивши клубного лікаря про хворобу. Втім, в той же час Жерсон публікував в Instagram відео з нічних клубів Києва.

Лікарі Динамо поїхали до форварда додому, але Родрігеса там не було. Наступного дня Жерсон надав довідку, видану однією з лікувальних установ Києва, що він дійсно хворів у цей день. Це стало останньою краплею терпіння київського клубу.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо в серпні цього року за 2 млн євро з японського клубу Джубіло Івата. За киян зіграв 12 матчів та забив 2 голи.

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