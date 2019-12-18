toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо виставить Родрігеса на трансфер через регулярні порушення режиму, – ЗМІ

14:28 3460 Читать на русском
Динамо виставить Родрігеса на трансфер через регулярні порушення режиму, – ЗМІ
Жерсон Родрігес / ФК Динамо

Нападник Динамо Жерсон Родрігес переповнив чашу терпіння керівництва та тренерського штабу. Форвард буде виставлений на трансфер.

Динамо вирішило позбутися Жерсона Родрігеса. Форвард збірної Люксембургу неналежно виконує свої професіональні обов'язки та постійно порушує режим. Така поведінка 24-річного нападника розлютила керівництво та тренерський штаб, інформує Sportarena.

Динамо планує знайти інші клуби 5-м легіонерам, – Циганик

Як зазначає видання, після матчу Динамо – Зоря (1:2) Родрігес пропустив обов'язкове тренування, сповістивши клубного лікаря про хворобу. Втім, в той же час Жерсон публікував в Instagram відео з нічних клубів Києва.

Лікарі Динамо поїхали до форварда додому, але Родрігеса там не було. Наступного дня Жерсон надав довідку, видану однією з лікувальних установ Києва, що він дійсно хворів у цей день. Це стало останньою краплею терпіння київського клубу.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо в серпні цього року за 2 млн євро з японського клубу Джубіло Івата. За киян зіграв 12 матчів та забив 2 голи.

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу

blog_ava
Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Головне Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
42
хв
Барселона
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук