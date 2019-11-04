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Жерсон розлючений на Михайличенка та емоції тренерів – найкращі моменти на лаві запасних під час матчу Динамо – Шахтар

08:00 529 Читать на русском
Жерсон розлючений на Михайличенка та емоції тренерів – найкращі моменти на лаві запасних під час матчу Динамо – Шахтар
Динамо – Шахтар

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар був гарячим на події не лише на полі, а й на тренерській лаві киян.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

Динамо перемогло Шахтар та вийшло у чвертьфінал Кубка України 2019/20. Перемогу киянам принесли влучні удари Сергія Сидорчука та Дениса Попова.

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Проект FootballHub опублікував сюжет, у якому зібрані найкращі моменти поєдинку. Втім, головний акцент зроблений не на подіях на полі, а на спілкуванні тренерського штабу Динамо з гравцями.

Емоції Жерсона Родрігеса, який незадоволений рішеннями Михайличенка, прохання гравців Динамо про заміни та лють Вадима Євтушенка – гаряче було не тільки на футбольному полі.

Окремої уваги заслуговує ще один момент – за словами Томаша Кендзьори, Карлос Де Пена, який вийшов на заміну, не знав, що йому робити на полі. Сам поляк змушений був перепитувати у Євтушенка, що ж повинен робити уругваєць.

Нагадаємо, вже 10 листопада Динамо та Шахтар знову зіграють між собою – цього разу в Харкові у рамках 14-го туру УПЛ 2019/20.

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Теги
Динамо Динамо Відеоновини Кубок України Динамо - Шахтар Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Віктор Копієвський Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко
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