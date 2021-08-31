Жерсон пройшов медогляд у Мілані – трансфер легіонера Динамо в Салернітану все ближчий
19:57 - Читать на русском
Фізичні кондиції форварда Динамо Жерсона Родрігеса не розчарували італійських фахівців.
Жерсон Родрігес у супроводі представників Салернітани пройшов медогляд перед підписанням контракту з новим клубом, повідомляє Tutto Salernitana.
Динамо оголосило про трансфер Вітінью
26-річного нападника Динамо та збірної Люксембургу перевіряли лікарі у Мілані. До офіційного оголошення трансферу залишилось узгодити лише формальності. Динамо вже віддало номер Жерсона новому легіонеру.
У минулому сезоні УПЛ Родрігес провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.
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