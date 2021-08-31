Жерсон Родрігес у супроводі представників Салернітани пройшов медогляд перед підписанням контракту з новим клубом, повідомляє Tutto Salernitana.

Динамо оголосило про трансфер Вітінью

26-річного нападника Динамо та збірної Люксембургу перевіряли лікарі у Мілані. До офіційного оголошення трансферу залишилось узгодити лише формальності. Динамо вже віддало номер Жерсона новому легіонеру.

У минулому сезоні УПЛ Родрігес провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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