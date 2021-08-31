Жерсон Родригес в сопровождении представителей Салернитаны прошел медосмотр перед подписанием контракта с новым клубом, сообщает Tutto Salernitana.

Динамо объявило о трансфере Витиньо

26-летнего нападающего Динамо и сборной Люксембурга проверяли врачи в Милане. До официального объявления трансфера осталось согласовать лишь формальности. Динамо уже отдало номер Жерсона новому легионеру.

В прошлом сезоне УПЛ Родригес провел 22 матча, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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