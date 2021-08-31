Жерсон переїде у Серію А – італійські ЗМІ впевнені у трансфері форварда Динамо
16:40 - Читать на русском
Нападник Динамо Жерсон Родрігес продовжить кар'єру в Італії.
Жерсон Родрігес перебуває за крок до підписання контракту із Салернітаною, повідомляє AlfredoPedulla.
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Джерело переконує, що усі основні деталі вже залагоджені і про трансфер буде оголошено найближчим часом. Нагадаємо, контракт Жерсона з Динамо розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює форварда у 3 млн євро.
У минулому сезоні УПЛ Родрігес провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.
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