Жерсон Родрігес перебуває за крок до підписання контракту із Салернітаною, повідомляє AlfredoPedulla.

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Джерело переконує, що усі основні деталі вже залагоджені і про трансфер буде оголошено найближчим часом. Нагадаємо, контракт Жерсона з Динамо розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює форварда у 3 млн євро.

У минулому сезоні УПЛ Родрігес провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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