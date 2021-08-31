Жерсон Родригес находится в шаге от подписания контракта с Салернитаной, сообщает AlfredoPedulla.

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Источник утверждает, что все основные детали уже улажены и о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Напомним, контракт Жерсона с Динамо рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает форварда в 3 млн евро.

В прошлом сезоне УПЛ Родригес провел 22 матча, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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