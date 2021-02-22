"Ми створили багато моментів, постійно атакували. Щоправда, на такому полі непросто було проявляти свої найкращі якості, у таких умовах оборонятися і грати в простий футбол легше.

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Матч видався нелегким. Потрібно віддати належне нашим суперникам, це дуже добротна команда. Гравці Десни закрилися у захисті та грамотно оборонялися. Ми були готові до такого сценарію, але виявилося складно долати таку насичену оборону.

Дуже прикро, що ми припустилися помилки в обороні та пропустили необов'язковий гол, який ускладнив для нас ситуацію в зустрічі. Звичайно, з огляду на такий сценарій матчу, непогано хоча б те, що ми не програли. Але ми розраховували сьогодні взяти три очки, адже ми ведемо боротьбу за чемпіонство з Шахтарем, кожна втрата очок на вагу золота. На щастя, завдяки нічийному результату ми, як і раніше, на вершині і випереджаємо суперника на одне очко. Важливо надалі не втрачати залікові бали.

Вже думаємо про матч з Брюгге. Немає часу відпочивати. Ми повинні продовжувати працювати і готуватися до матчу в Бельгії. Віддамо всі сили в Брюгге, аби пройти до наступного раунду", – цитує Жерсона офіційний сайт Динамо.

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