"Поле не дозволяло обіграти. М'яч десь підскочить, складно було грати на такому газоні, комбінувати. Пропустили гол, там моя провина, я не втримав гравця. Приношу свої вибачення, таке трапляється, із досвідом це приходить.

Десна – Динамо – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Вболівальники на трибунах? З ними оживає футбол, ми для них граємо, все для цього. Величезне дякую їм за те, що вони прийшли та підтримали команду. Були думками в Брюгге? Ні, ні, ми готуємось до кожної гри, знали, що буде складно на такому полі, за такої погоди. Неважливо, на якому ми місці, адже багато поєдинків попереду. Навіть якби ми відставали, ми би боролись до кінця", – наводить слова Забарного YouTube-канал Динамо.

Нагадаємо, кияни лише наприкінці зустрічі змогли врятувати нічию у матчі проти Десни (1:1).

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