"Мы создали много моментов, постоянно атаковали. Правда, на таком поле непросто было проявлять свои лучшие качества, в таких условиях обороняться и играть в простой футбол легче.

Десна – Динамо: Забарный извинился за результативную ошибку

Матч выдался нелегким. Нужно отдать должное нашим соперникам, это очень добротная команда. Игроки Десны закрылись в защите и грамотно оборонялись. Мы были готовы к такому сценарию, но оказалось сложно преодолевать такую ​​насыщенную оборону.

Очень жаль, что мы допустили ошибку в обороне и пропустили необязательный гол, который осложнил нам ситуацию в матче. Конечно, учитывая такой сценарий матча, неплохо хотя бы то, что мы не проиграли. Но мы рассчитывали сегодня взять три очка, ведь мы ведем борьбу за чемпионство с Шахтером, каждая потеря очков на вес золота. К счастью, мы, как и раньше, на вершине и опережаем соперника на одно очко. Важно в дальнейшем не терять зачетные баллы.

Уже думаем о матче с Брюгге. Нет времени отдыхать. Мы должны продолжать работать и готовиться к матчу в Бельгии. Отдадим все силы в Брюгге, чтобы пройти в следующий раунд", – цитирует Жерсона официальный сайт Динамо.

Десна – Динамо: Брюгге наоборот и украинский позитив для Луческу – киевлянам дарят лидерство в день удалений и пенальти