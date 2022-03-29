Обидва люксембуржці приєднались до Еюпспора, повідомляє Fanatik, який поділився кадрами підписання угоди. Вона розрахована до кінця червня.

Легіонер Металіста перейшов у чемпіонат Швейцарії

Родрігес і Тілль перебрались у новий клуб на правах вільних агентів, адже контракти гравців чемпіонату України були призупинені до літа через війну. Обох гравців Еюпспор перехопив у Самсунспора. Нова команда люксембуржців розташувалась на 5-й сходинці Першої ліги Туреччині й продовжує боротись за підвищення у класі.

До слова, Жерсон Родрігес першу частину сезону провів в оренді в Труа (12 матчів, гол та асист), а Олів'є Тілль став одним із лідерів Ворскли (19 поєдинків, 10 м'ячів та 8 результативних передач).

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