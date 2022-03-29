Оба люксембуржца присоединились к Эюпспору, сообщает Fanatik , который поделился кадрами подписания соглашения. Оно рассчитано до конца июня.

Легионер Металлиста перешел в чемпионат Швейцарии

Родригес и Тилль перебрались в новый клуб на правах свободных агентов, ведь контракты игроков чемпионата Украины были приостановлены к лету из-за войны. Оба игрока Эюпспор перехватил у Самсунспора. Новая команда люксембуржцев расположилась на 5-й строчке в Первой лиге Турции и продолжает бороться за повышение в классе.

К слову, Жерсон Родригес первую часть сезона провел в аренде в Труа (12 матчей, гол и ассист), а Оливье Тилль стал одним из лидеров Ворсклы (19 поединков, 10 мячей и 8 результативных передач).