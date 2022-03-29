Грассхоппер підписав контракт з Ріаскосом до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу. Колумбієць вже тренується з командою, а незабаром повинен отримати дозвіл на роботу у Швейцарії.

Трансфер став можливий завдяки рішенню ФІФА – реакція на війну в Україні. Ріаскос перейшов у Металіст минулого літа з чемпіонату Португалії. У цьому сезоні Першої ліги Браян відзначився 6 голами та 3 асистами.

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