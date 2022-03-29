Легіонер Металіста перейшов у чемпіонат Швейцарії
14:42 - Читать на русском
Колумбйський форвард Металіста Браян Ріаскос завершить сезон у Грассхоппері.
Грассхоппер підписав контракт з Ріаскосом до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу. Колумбієць вже тренується з командою, а незабаром повинен отримати дозвіл на роботу у Швейцарії.
Трансфер став можливий завдяки рішенню ФІФА – реакція на війну в Україні. Ріаскос перейшов у Металіст минулого літа з чемпіонату Португалії. У цьому сезоні Першої ліги Браян відзначився 6 голами та 3 асистами.
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