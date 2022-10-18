У вівторок, 18 жовтня, в Бухаресті відбулося жеребкування фінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи-2023. З ким зіграє збірна України, читайте в цій новині на "Футбол 24".

Україна, яка вперше за 12 років вийшла на молодіжне Євро, була посіяна в четвертому кошику разом із Норвегією, Ізраїлем та Грузією – відповідно, ці команди випасти нам не могли.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи

За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили у групу B. Суперниками збірної України U-21 у груповому турнірі чемпіонату Європи стануть Румунія, Хорватія та Іспанія.

У чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Нагадаємо, підопічні Руслана Ротаня у кваліфікації Євро-2023 фінішували на другому місці групи H, пропустивши вперед тільки Францію. У плей-офф Україна U-21 здолала збірну Словаччини (2:3 на виїзді, 3:0 у Польщі з хет-триком Данила Сікана).

Фінальний турнір молодіжного чемпіонату Європи-2023 відбудеться з 21 червня до 8 липня наступного року в Румунії та Грузії. Три найкращі команди турніру (окрім Франції) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро – хет-трик Сікана забезпечив розгромний реванш у Словаччини