Во вторник, 18 октября, в Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии молодежного чемпионата Европы-2023. С кем сыграет сборная Украины, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Украина, которая впервые за 12 лет вышла на молодежное Евро, была посеяна в четвертой корзине вместе с Норвегией, Израилем и Грузией – соответственно, эти команды выпасть нам не могли.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21 – соперники для Украины и другие группы

По итогам жеребьевки "сине-желтые" попали в группу B. Соперниками сборной Украины U-21 в групповом турнире чемпионата Европы станут Румыния, Хорватия и Испания.

В четвертьфинал молодежного чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Напомним, подопечные Руслана Ротаня в квалификации Евро-2023 финишировали на втором месте группы H, пропустив вперед только Францию. В плей-офф Украина U-21 одолела сборную Словакии (2:3 на выезде, 3:0 в Польше с хет-триком Даниила Сикана).

Финальный турнир молодежного чемпионата Европы-2023 состоится с 21 июня по 8 июля следующего года в Румынии и Грузии. Три лучшие команды турнира (кроме Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Украина U-21 впервые за 12 лет вышла на Евро – хет-трик Сикана обеспечил разгромный реванш у Словакии