В рамках матчу-відповіді плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 молодіжна збірна України впевнено розбила однолітків зі Словаччини, прорвавшись на третій в історії U-21 міжнародний турнір. Звіт читайте на "Футбол 24".

Молодіжна збірна України всього два рази кваліфікувалась на міжнародні турніри – в 2006 році "синьо-жовті" здобули срібло Євро, а у 2011-му вони завершили чемпіонат Європи на 4-й позиції в групі. З того часу наша U-21 нічого не добилась, однак команда Руслана Ротаня могли написати нову сторінку в історії. Для проходу на Євро-2023 треба було пройти Словаччину U-21.

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Перший матч завершився несподіваною поразкою з рахунком 2:3. У Жиліні українці вразили невиразною роботою в обороні і проблемою з просуванням м'яча у штрафний, однак проблеми не були критичними. Руслан Ротань зробив висновки: Сироту перевели на позицію лівого центрбека, замість Батагова вийшов Таловєров, а в атаці замість Ваната вийшов Сікан. Крім того, дискваліфікованого Вівчаренка замінив Драмбаєв.

Перший тайм поєдинку зі словаками насторожив. Україна U-21 володіла м'ячем 54% ігрового часу, але великої кількості проникних передач у зону 20 метрів від воріт не вистачало. Моментів майже не виникало – до перерви пригадується тільки класна комбінації з виводом Сича віч-на-віч (Сікан асистував) та простріл Сича, який не встиг замкнути Сікан.

Словаччина не переважала "синьо-жовтих" у активності, але переважала в гостроті. Зокрема, вже на 9-й хвилині Капралік увірвався на край штрафного й викотив пас у центр на Суслова, а той хитнув Сича й пробив у Трубіна. У першому таймі Суслов мав ще два непоганих удари в різні кути з меж карного майданчика, однак Трубін діяв надійно. У підсумку, відпочивати команди вдіправились за нулів на табло.

Такий футбол не приніс би Україні путівку на чемпіонат Європи. В очі впадала низька ефективність Михайленка в пасовій грі, а також певна незлагодженість в позиційному наступі. Руслан Ротань вирішив не гальмувати із замінами – у роздягальні він зняв з гри Михайленка й В'юнника, випустивши Бражка й Назаренка.

Одразу з поновленням гри збірна України відкрила рахунок! Судаков виконав своєчасне переведення у штрафний на Сича, Олексій скинув м'яч Сікану, а Данило розстріляв порожні ворота – 1:0! Ще за три хвилини Бражко непогано пробив з дистанції повз ліву стійку, а на 54-й хвилині наша молодіжка забила вдруге! Знову відмінно зіграли Сич і Сікан: Олексій шикарно навісив на голову Драмбаєву, його удар парирував голкіпер, а Данило тут же добив – 2:0!

За сумою двох матчів "синьо-жовті" вирвались уперед. Ярослав Кентош спробував відповісти на цей шокуючий старт своїми замінами, випустивши Голяна й Місловіча замість Кадака та Лаврінчика, але це ніяк не допомагало. Україна нічого не дозволяла супернику, а на 66-й хвилині ще й влаштувала розгром – це Криськів відібрав м'яч на лівому фланзі й виконав ривок у штрафний, завершивши його передачею під удар Сікану в порожні. 3:0!

В останні 20 хвилин Словаччина пішла уперед, створивши кілька неприємних ситуацій біля наших воріт. На щастя, реалізувати свої нагоди "соколам" не вдалося. Постріл Датко з краю карного майданчика у ближній кут парирував Трубін, Суслов з меж штрафного бив у зовнішній бік сітки, а зі стандарту він же влучив у стійку. Вже у компенсований час Трубін витягнув потужний удар метрів з 20-ти під поперечку.

Підопічні Руслана Ротаня кілька разів огризнулися контратаками, але добити суперника четвертим голом наші гравці не змогли. Втім, це і не було потрібно – фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу України U-21 з рахунком 3:0. Наша молодіжка втретє у історії зіграє на чемпіонаті Європи!

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