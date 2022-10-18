Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи
У вівторок, 18 жовтня, в Бухаресті відбулося жеребкування фінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи-2023. Результати читайте в цій новині на "Футбол 24".
Результати жеребкування групового турніру Євро-2023 (U-21):
Група А: Грузія, Португалія, Бельгія, Нідерланди
Група B: Румунія, Іспанія, Україна, Хорватія
Група C: Чехія, Англія, Німеччина, Ізраїль
Група D: Норвегія, Швейцарія, Франція, Італія
Румунія і Грузія кваліфікувалися на Євро на правах господарів, автоматично потрапивши у групи B та А відповідно. Ще 14 команд вийшли на турнір через кваліфікацію. Всі 16 збірних розподілили на 4 групи, а до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.
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Процедура жеребкування фінального турніру Євро-2023 (U-21) стартувала 18 жовтня о 19:00 за київським часом. Україна, яка вперше за 12 років вийшла на молодіжне Євро, була посіяна в четвертому кошику разом із Норвегією, Ізраїлем та Грузією – відповідно, ці команди випасти нам не могли.
Склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2023:
Кошик 1: Іспанія, Португалія, Німеччина, Франція.
Кошик 2: Нідерланди, Англія,Італія, Румунія.
Кошик 3: Хорватія, Швейцарія, Бельгія, Чехія.
Кошик 4: Україна, Норвегія, Ізраїль, Грузія.
Нагадаємо, збірна України U-21 під керівництвом Руслана Ротаня у кваліфікації Євро-2023 фінішувала на другому місці групи H, пропустивши вперед тільки Францію. У плей-офф "синьо-жовті" пройшли збірну Словаччини (2:3 на виїзді, 3:0 у Польщі з хет-триком Данила Сікана).
Фінальний турнір молодіжного чемпіонату Європи-2023 відбудеться з 21 червня до 8 липня наступного року в Румунії та Грузії. Три найкращі команди турніру (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.
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