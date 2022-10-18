У вівторок, 18 жовтня, в Бухаресті відбулося жеребкування фінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи-2023. Результати читайте в цій новині на "Футбол 24".

Результати жеребкування групового турніру Євро-2023 (U-21):

Група А: Грузія, Португалія, Бельгія, Нідерланди

Група B: Румунія, Іспанія, Україна, Хорватія

Група C: Чехія, Англія, Німеччина, Ізраїль

Група D: Норвегія, Швейцарія, Франція, Італія

Румунія і Грузія кваліфікувалися на Євро на правах господарів, автоматично потрапивши у групи B та А відповідно. Ще 14 команд вийшли на турнір через кваліфікацію. Всі 16 збірних розподілили на 4 групи, а до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

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Процедура жеребкування фінального турніру Євро-2023 (U-21) стартувала 18 жовтня о 19:00 за київським часом. Україна, яка вперше за 12 років вийшла на молодіжне Євро, була посіяна в четвертому кошику разом із Норвегією, Ізраїлем та Грузією – відповідно, ці команди випасти нам не могли.

Склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2023:

Кошик 1: Іспанія, Португалія, Німеччина, Франція.

Кошик 2: Нідерланди, Англія,Італія, Румунія.

Кошик 3: Хорватія, Швейцарія, Бельгія, Чехія.

Кошик 4: Україна, Норвегія, Ізраїль, Грузія.

Нагадаємо, збірна України U-21 під керівництвом Руслана Ротаня у кваліфікації Євро-2023 фінішувала на другому місці групи H, пропустивши вперед тільки Францію. У плей-офф "синьо-жовті" пройшли збірну Словаччини (2:3 на виїзді, 3:0 у Польщі з хет-триком Данила Сікана).

Фінальний турнір молодіжного чемпіонату Європи-2023 відбудеться з 21 червня до 8 липня наступного року в Румунії та Грузії. Три найкращі команди турніру (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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