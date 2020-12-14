У швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування першого раунду плей-офф Ліги Європи 2020/21. Свого суперника в 1/16 фіналу отримав і чемпіон України – донецький Шахтар.

Жереб визначив, що опонентом "гірників" на цій стадії турніру стане Маккабі Тель-Авів. Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Шахтар проведе на виїзді.

Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

Як відомо, "помаранчево-чорні" опинилися серед сіяних команд, тому могли розраховувати на дещо легший жереб. Зокрема, суперником Шахтаря могли стати Црвена Звезда, Вольфсберг, Маккабі Тель-Авів тощо. Донеччани точно не могли зустрітися лише з Краснодаром, адже УЄФА продовжує розводити українські та російські клуби. Динамо теж не могло стати суперником "гірників", оскільки на цій стадії турніру команди з однієї країни не зіграють між собою.

Нагадаємо, Шахтар потрапив у Лігу Європи, посівши третє місце в груповому турнірі ЛЧ. Підопічні Луїша Каштру набрали 8 очок у квартеті з Інтером, Борусією М та Реалом (при цьому "гірники" двічі обіграли команду Зідана).

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників