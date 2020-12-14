В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы 2020/21. Своего соперника в 1/16 финала получил и чемпион Украины – донецкий Шахтер.

Жребий определил, что оппонентом "горняков" на этой стадии турнира станет Маккаби Тель-Авив. Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Шахтер проведет на выезде.

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Как известно, "оранжево-черные" оказались среди сеяных команд, поэтому могли рассчитывать на более легкий жребий. В частности, соперником Шахтера могли стать Црвена Звезда, Вольфсберг, Маккаби Тель-Авив и другие команды. Дончане точно не могли встретиться только с Краснодаром, ведь УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы. Динамо тоже не могло стать соперником "горняков", поскольку на этой стадии турнира команды из одной страны не сыграют между собой.

Напомним, Шахтер попал в Лигу Европы, заняв третье место в групповом турнире ЛЧ. Подопечные Луиша Каштру набрали 8 очков в квартете с Интером, Боруссией М и Реалом (при этом "горняки" дважды обыграли команду Зидана).

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/16 Лиги Европы – Динамо и Шахтер получили проходных соперников