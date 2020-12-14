Сьогодні, 14 грудня, у Ньйоні найсильніші команди Європи дізналися суперників у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

Борусія Менхенгладбах – Манчестер Сіті

Лаціо – Баварія

Атлетіко – Челсі

РБ Лейпциг – Ліверпуль

Порту – Ювентус

Барселона – ПСЖ

Севілья – Борусія Дортмунд

Аталанта – Реал

Центральне протистояння 1/8 фіналу – Барселона проти ПСЖ, Мессі проти Неймара! Звертають на себе увагу дві німецько-англійські пари, в яких фаворитами виступають представники АПЛ. Відносно легкий жереб витягли Ювентус і Баварія. Руслан Маліновський з Аталантою спробує вибити Реал. Найбільша інтрига в дуелі Атлетіко та Челсі.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16/17/23/24 лютого, а матчі-відповіді – на 9/10/16/17 березня. Сіяні команди матимуть перевагу – вони спершу зіграють на виїзді, а потім вдома.

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У плей-офф Ліги чемпіонів вийшли 16 команд. 8 переможців груп – сіяні, а 8 команд, які посіли другі місця, – несіяні.

Сіяні:

Баварія (Німеччина)

Реал (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Челсі (Англія)

Борусія Дортмунд (Німеччина)

Ювентус (Італія)

ПСЖ (Франція)

Несіяні:

Атлетіко (Іспанія)

Борусія Менхенгладбах (Німеччина)

Порту (Португалія)

Аталанта (Італія)

Севілья (Іспанія)

Лаціо (Італія)

Барселона (Іспанія)

РБ Лейпциг (Німеччина)

На цій стадії не могли зустрітися представники однієї країни, а також суперники, які грали між собою на груповому етапі. Вони були штучно розведені.