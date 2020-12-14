Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу
Сьогодні, 14 грудня, у Ньйоні найсильніші команди Європи дізналися суперників у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
Борусія Менхенгладбах – Манчестер Сіті
Лаціо – Баварія
Атлетіко – Челсі
РБ Лейпциг – Ліверпуль
Порту – Ювентус
Барселона – ПСЖ
Севілья – Борусія Дортмунд
Аталанта – Реал
Центральне протистояння 1/8 фіналу – Барселона проти ПСЖ, Мессі проти Неймара! Звертають на себе увагу дві німецько-англійські пари, в яких фаворитами виступають представники АПЛ. Відносно легкий жереб витягли Ювентус і Баварія. Руслан Маліновський з Аталантою спробує вибити Реал. Найбільша інтрига в дуелі Атлетіко та Челсі.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16/17/23/24 лютого, а матчі-відповіді – на 9/10/16/17 березня. Сіяні команди матимуть перевагу – вони спершу зіграють на виїзді, а потім вдома.
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У плей-офф Ліги чемпіонів вийшли 16 команд. 8 переможців груп – сіяні, а 8 команд, які посіли другі місця, – несіяні.
Сіяні:
Баварія (Німеччина)
Реал (Іспанія)
Манчестер Сіті (Англія)
Ліверпуль (Англія)
Челсі (Англія)
Борусія Дортмунд (Німеччина)
Ювентус (Італія)
ПСЖ (Франція)
Несіяні:
Атлетіко (Іспанія)
Борусія Менхенгладбах (Німеччина)
Порту (Португалія)
Аталанта (Італія)
Севілья (Іспанія)
Лаціо (Італія)
Барселона (Іспанія)
РБ Лейпциг (Німеччина)
На цій стадії не могли зустрітися представники однієї країни, а також суперники, які грали між собою на груповому етапі. Вони були штучно розведені.