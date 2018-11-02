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Вболівальники Реала хочуть бачити на тренерському містку Гуті, другий – екс-наставник Баварії

17:55 782 Читать на русском
Вболівальники Реала хочуть бачити на тренерському містку Гуті, другий – екс-наставник Баварії
Гуті Ернандес / Фото: Реал Мадрид

Іспанське видання Marca провело опитування щодо того, хто може стати наступним наставником Реала.

Найбільше голосів – 38600, набрав екс-гравець Реала Гуті, який зараз є одним з тренерів у турецькому Бешикташі. Зауважимо, що Гуті є вихованцем Реала та перебував у системі "галактікос" з 1986 по 2010 рік.

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Другий у голосуванні – колишній тренер Баварії Юпп Хайнкес, за якого проголосували 22 тисячі осіб. Третій – знову легенда Реала Мічел, який отримав підтримку 16 тисяч респондентів.

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Нагадаємо, після розгромної поразки від Барселони у чемпіонаті, Реал звільнив Хулена Лопетегі та призначив виконувачем обов’язків тренера Сантьяго Соларі. Наступним наставником "вершкових" називають Мартінеса або Конте.

Теги
Мічел Мічел Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Юпп Хайнкес Юпп Хайнкес Гуті Ернандес Гуті Ернандес
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