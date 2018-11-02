Вболівальники Реала хочуть бачити на тренерському містку Гуті, другий – екс-наставник Баварії

Іспанське видання Marca провело опитування щодо того, хто може стати наступним наставником Реала.

Найбільше голосів – 38600, набрав екс-гравець Реала Гуті, який зараз є одним з тренерів у турецькому Бешикташі. Зауважимо, що Гуті є вихованцем Реала та перебував у системі "галактікос" з 1986 по 2010 рік.

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Другий у голосуванні – колишній тренер Баварії Юпп Хайнкес, за якого проголосували 22 тисячі осіб. Третій – знову легенда Реала Мічел, який отримав підтримку 16 тисяч респондентів.

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Нагадаємо, після розгромної поразки від Барселони у чемпіонаті, Реал звільнив Хулена Лопетегі та призначив виконувачем обов’язків тренера Сантьяго Соларі. Наступним наставником "вершкових" називають Мартінеса або Конте.