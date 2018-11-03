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Почеттіно пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему, порівнявши ситуацію з подружнім життям

12:02 120 Читать на русском
Почеттіно пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему, порівнявши ситуацію з подружнім життям
Маурісіо Почеттіно / Фото: Sky Sports

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно комічно пояснив, чому його клуб виграє від зацікавленості у ньому Реала.

"Це як з нашою подругою або дружиною. Коли ти йдеш весь такий красивий по Ріджент-стріт, тримаючись з нею за руки, вона так пишається тобою, тому що інша жінка задивляється на тебе.

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Замість того, щоб переживати, твоя дружина буде відчувати себе щасливою поряд з тобою, любити тебе. Коли буває навпаки, і ніхто не дивиться на тебе, твоя дружина думає: "Може, мені буде краще з іншим", – цитує Почеттіно Mirror.

Почеттіно – один з основних кандидатів на заміну Лопетегі в Реалі

Нагадаємо, після того, як Реал звільнив свого головного тренера Хулена Лопетегі, Почеттіно є одним з головних претендентів на посаду наставника "вершкових".

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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