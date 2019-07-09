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"Жалюгідні довбані мужики", – Снуп Догг знищив чоловічу збірну США після перемоги жіночої на ЧС-2019

15:19 402 Читать на русском
"Жалюгідні довбані мужики", – Снуп Догг знищив чоловічу збірну США після перемоги жіночої на ЧС-2019
Снуп Догг / соцмережі

Відомий американський репер Снуп Догг розкритикував чоловічу збірну США після того, як жіноча команда виграла чемпіонат світу-2019.

"Жалюгідні довбані мужики зі збірної США з футболу ніколи ні хр*на не вигравали і ніколи ні хр*на не виграють. Вони навіть не можуть пройти чортів перший раунд. Чоловіки, заплатіть дамам! Вони повинні отримувати 500 доларів за матч. Так сказав Снуп Догг", – цитує репера TMZ.

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Нагадаємо, жіноча збірна США перемогла Нідерланди у фіналі чемпіонату світу-2019 (2:0) і вчетверте в історії стала переможцем турніру. Чоловіча збірна США поступилась у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ Мексиці (0:1).

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Світ США США Жіноча збірна США Жіночий футбол
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