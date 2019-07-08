toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Золотий кубок КОНКАКАФ: Мексика мінімально здолала США у фіналі та здобула трофей

08:26 404 Читать на русском
Золотий кубок КОНКАКАФ: Мексика мінімально здолала США у фіналі та здобула трофей
Мексика мінімально здолала США

У фіналі Золотого кубку КОНКАКАФ Мексика зустрічалась зі збірною США.

Золотий кубок КОНКАКАФ. Фінал

Мексика – США – 1:0

Гол: Джонатан Дос Сантос, 73

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019

Мексика зустрічалась зі збірною США у фіналі Золотого кубку КОНКАКАФ. У першому таймі гра була рівною, а команди не змогли відзначитись у воротах суперника.

Проте, у другій половині зустрічі Мексика заволоділа ініціативою, що вилилось у забитий гол на 73 хвилині гри. Відзначився екс-гравець Барселони Джонатан Дос Сантос.

Відтак, мінімальна перемога підопічних Херардо Мартіно з рахунком 1:0. Зауважимо, що це вже восьма звитяга мексиканців на Золотому кубку КОНКАКАФ, що є рекордом.

blog_ava
Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу
00:55
4869
Теги
Світ Головне США США Мексика Мексика КОНКАКАФ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук