Золотий кубок КОНКАКАФ: Мексика мінімально здолала США у фіналі та здобула трофей

У фіналі Золотого кубку КОНКАКАФ Мексика зустрічалась зі збірною США.

Золотий кубок КОНКАКАФ. Фінал

Мексика – США – 1:0

Гол: Джонатан Дос Сантос, 73

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019

Мексика зустрічалась зі збірною США у фіналі Золотого кубку КОНКАКАФ. У першому таймі гра була рівною, а команди не змогли відзначитись у воротах суперника.

Проте, у другій половині зустрічі Мексика заволоділа ініціативою, що вилилось у забитий гол на 73 хвилині гри. Відзначився екс-гравець Барселони Джонатан Дос Сантос.

Відтак, мінімальна перемога підопічних Херардо Мартіно з рахунком 1:0. Зауважимо, що це вже восьма звитяга мексиканців на Золотому кубку КОНКАКАФ, що є рекордом.