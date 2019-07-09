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"Жалкие гребаные мужики", – Снуп Догг уничтожил мужскую сборную США после победы женской на ЧМ-2019

15:19 104 Читати українською
"Жалкие гребаные мужики", – Снуп Догг уничтожил мужскую сборную США после победы женской на ЧМ-2019
Снуп Догг / соцсети

Известный американский рэпер Снуп Догг раскритиковал мужскую сборную США после того, как женская команда выиграла чемпионат мира-2019.

"Жалкие гребаные мужики из сборной США по футболу никогда ни хрена не выигрывали и никогда ни хрена не выиграют. Они даже не могут пройти чёртов первый раунд. Мужчины, заплатите дамам! Они должны получать 500 долларов за матч. Так сказал Снуп Догг", – цитирует рэппера TMZ.

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Напомним, женская сборная США победила Нидерланды в финале чемпионата мира-2019 (2:0) и в четвертый раз в истории стала победителем турнира. Мужская сборная США уступила в финале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексике (0:2).

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Мир США США Женская сборная США Женский футбол
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